– Se il titolo sembra ormai nella tasca del Manchester City, in Premier League si accende la battaglia per la zona Champions e per la classifica cannonieri. Il Liverpool, e Mohamed Salah, hanno risposto alla vittoria del Tottenham di ieri firmata da Harry Kane. I Reds hanno battuto 2-0 il Southampton grazie a un gol di Firmino e una rete dell’egiziano che, con 22 centri, tallona il centravanti degli Spurs, a 23.

La squadra di Klopp ha restituito il favore a quella di Pochetino riscavalcandola in classifica e si è portata a due lunghezze dal Manchester United, battuto a sorpresa dal Newcastle. Per la squadra di Rafa Benitez decisiva la rete di Ritchie al 20′ della ripresa. “I giocatori del Newcastle hanno combattuto come animali, spero che lo considerino un complimento: gli dei del calcio – ha detto nel post partita l’allenatore dello United, José Mourinho, erano dalla loro parte. Non ci è andata bene oggi: il Newcastle ha dato quello tutto quello che aveva, è una bella cosa nel calcio. Abbiamo commesso un errore difensivo e loro quando sono davanti hanno solo una cosa in testa. Hanno dato la vita per mantenere la porta imbattuta”.

In zona retrocessione importante successo dell’Huddersfield che, nel lunch-match, ha segnato quattro gol al Bournemouth. I padroni di casa sono saliti a 27 punti, a -4 dai diretti avversari, allontanandosi così dalla zona rossa della classifica. Pritchard ha portato in vantaggio i suoi, prima del momentaneo pareggio degli ospiti con Stanislas. Al resto ha pensato uno scatenato Mounie, autore della doppietta che ha deciso l’incontro. Sigillo finale di van La Parra su calcio di rigore, assegnato in pieno recupero.

Domani il Chelsea di Antonio Conte ospita a Stamford Bridge il fanalino di coda West Bromwich: un’occasione ghiotta e pericolosa allo stesso tempo per non perdere il treno Champions.