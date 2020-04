L’invito al momento non è stato raccolto. L’Assocalciatori inglese (Professional Footballers’ Association) si è detta al contraria al taglio del 30% dell’ingaggio dei calciatori di Premier League. Il sindacato di categoria sostiene che tagliare un terzo degli stipendi equivarrebbe ad una riduzione di oltre 567 milioni di euro del monte ingaggi complessivo, con una perdita netta per lo Stato, sotto forma di mancati introiti fiscali, di circa 230 milioni di euro.

La richiesta di ridurre gli emolumenti dei calciatori era partita dai club di Premier League e caldeggiata dal Ministero della Salute britannico. “Tutti i giocatori di Premier vogliono fare e faranno la loro parte -prosegue la PFA in una nota- con significativi contributi finanziari in questi tempi senza precedenti, ma la riduzione del 30% dei salari ammonterebbe a un totale di oltre 500 milioni di sterline in tagli ai salari e una perdita di oltre 200 milioni di sterline in contributi fiscali al governo”.