Doppietta di Bruno Fernandes

Il Manchester United passeggia a Brighton e si avvicina alla zona Champions. Importante successo dei Red Devils che passano 3-0 sul campo della squadra di Potter agganciando il Wolverhampton al quinto posto in classifica con 52 punti, 2 in meno del Chelsea che però ha una partita in meno.

Ci mette un quarto d’ora lo United a sbloccare la gara, grazie a Mason Greenwood. Poi sale sugli scudi l’ex Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes, autore di una doppietta al 29′ (su assist di Pogba, alla seconda consecutiva da titolare in campionato) e al 50′. Pressione dunque sul Chelsea, impegnato mercoledì sera sul campo del West Ham. Il Brighton si ferma invece dopo tre risultati utili consecutivi e deve guardarsi alle spalle. Mercoledì si giocheranno anche Bournemouth-Newcastle, Arsenal-Norwich ed Everton-Leicester. Chiuderà il programma della 32/a giornata giovedì Sheffield United-Tottenham e City-Liverpool. Questa la classifica: Liverpool 86 punti; Manchester City 63; Leicester 55; Chelsea 54; Wolverhampton, Manchester Utd 52; Burnley, Tottenham 45; Sheffield Utd 44; Arsenal 43; Crystal Palace 42; Everton 41; Southampton 40; Newcastle 39; Brighton 33; Watford 28; Bournemouth, West Ham, Aston Villa 27; Norwich 21.