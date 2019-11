– Mentre in Italia il Var sembra alimentare le polemiche più che smorzarle, in Inghilterra si cerca di venire incontro ai tifosi utilizzando la tecnologia. La Premier League ha infatti comunicato che all’interno degli stadi, in occasione delle review da parte della tecnologia, saranno dati più dettagli rispetto al passato per informare il pubblico sull’accaduto. Se prima ci si limitava a un semplice messaggio di controllo, dalle prossime giornate i tifosi potranno sapere nel dettaglio cosa stanno verificando gli arbitri durante il replay, se un fuorigioco o un fallo di mano. Un passo avanti importante verso le tifoserie inglesi, anche se le polemiche non mancano nemmeno oltremanica, come ha dimostrato il big match tra Liverpool e Manchester City dell’ultimo turno.