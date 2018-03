Con una doppietta di David Silva, il Manchester City liquida (2-0) anche lo Stoke e si avvicina a grandi passi verso la conquista della Premier League. Agli uomini di Guardiola, che mantengono 16 punti di vantaggio sui cugini dello United, mancano ora solo tre vittorie per laurearsi matematicamente campioni d’Inghilterra per la quinta volta.

FA TUTTO DAVID SILVA – Alla capolista bastano 10’ per sbloccare il risultato: Sterling va via sulla destra e centra per David Silva che da pochi passi insacca. Lo Stoke ha un sussulto d’orgoglio e sfiora il pari con Choupo-Moting. Il City non si spaventa, mantiene il controllo di gioco a bassi ritmi, finisce per addormentarsi e per poco non si segna da solo: Walker, con un maldestro retropassaggio, costringe Ederson agli straordinari per alzare il pallonetto del compagno oltre la traversa. Guardiola alza la voce negli spogliatoi e al rientro in campo i Citizens chiudono subito (49’) i conti: David Silva triangola al limite con Gabriel Jesus e batte Butland in uscita con un preciso sinistro in diagonale. Lo Stoke, a questo punto, alza bandiera bianca e la capolista lo grazia fallendo il tris con Sterling (2) e Sané.