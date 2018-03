Il Tottenham cancella la delusione di Champions contro la Juventus, batte in rimonta il Bournemouth 4-1 e scavalca il Liverpool al terzo posto. Dopo il vantaggio dei Cherries siglato da Stanislas al 7′, Alli sigla il pari al 35′, poi nella ripresa si scatena Son (doppietta) e nel finale c’è gloria anche per Aurier. Unica nota stonata l’infortunio alla caviglia di Kane, costretto a uscire al 35′ del primo tempo e sostituito da Lamela.

TRIS DELL’ARSENAL – Non ce ne sarebbe bisogno dopo la lezione della gara d’andata, ma l’Arsenal lancia un ulteriore messaggio al Milan, avversario giovedì prossimo in Europa Legaue dopo il 2-0 di San Siro, battendo agevolmente 3-0 il Watford. Apre l’ex sampdoriano Mustafi dopo 8 minuti con un colpo di testa, nella ripresa Mkhitaryan serve al 14′ ad Aubameyang l’assist per il raddoppio, poi il gabonese ricambia il favore poco dopo la mezz’ora. In mezzo un rigore sbagliato per il Watford, con Deeney che spedisce sul palo la chance di riaprire la gara. Chiude il programma il Monday Night con Stoke-Manchester City.

LE PARTITE DEL SABATO – Ieri il Manchester United, con una doppietta di Rashford, ha battuto il Liverpool 2-1. Il Chelsea di Antonio Conte è tornato alla vittoria battendo 2-1 il Crystal Palace. Ennesima sconfitta del West Ham, travolto 3-0 dal Burnley.