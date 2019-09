Non basta Aubameyang

Harakiri Arsenal in casa del Watford. I Gunners non vanno infatti oltre il 2-2 contro l’ultima in classifica e possono recriminare perché erano in vantaggio di due gol.

L’Arsenal si è fatto quindi rimontare due reti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, grazie alla doppietta di Aubameyang. I padroni di casa hanno risposto nel secondo tempo con i gol di Cleverley e dell’ex Udinese e Juventus Roberto Pereyra. Con questo punto gli uomini di Emery vanno a quota 8, fallendo l’aggancio al secondo posto, occupato dal Manchester City. Il club di Gino Pozzo rimane ultimo, a 2 punti, ma con il morale un po’ più alto.

Tris Bournemouth all’Everton

Nell’altro match della domenica vittoria del Bournemouth sull’Everton per 3-1. Cherries avanti con Wilson, pari di Calvert-Levein, poi nella ripresa Fraser e ancora Wilson chiudono i conti. Solo una ventina di minuti per Moise Kean, entrato nella ripresa al posto di Sigurdsson. Lunedì chiude il Monday Night Aston Villa-West Ham.

Questa la classifica: Liverpool 15 punti; Manchester City 10; Arsenal, Chelsea, Leicester, Manchester Utd, Tottenham 8; Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Southampton, West Ham 7; Norwich 6; Brighton, Burnley, Sheffield Utd 5; Newcastle 4; Aston Villa, Wolverhampton 3; Watford 2.