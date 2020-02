ROMA – Il Manchester City supera 2-0 il West Ham e non si lascia turbare più di tanto dal terremoto che ha colpito la società con l’esclusione dalle coppe. I Citizens si portano a 54 punti in classifica, a +4 sul Leicester terzo ma ancora a distanza siderale dal Liverpool, che rimane in testa con 22 lunghezze di vantaggio. La sconfitta lascia invece gli Hammers in piena zona retrocessione: diciottesimo posto a quota 24, con l’Aston Villa che occupa il primo posto utile per la salvezza a 25.

Decidono Rodri e De Bruyne

Basta un gol per tempo ai campioni d’Inghilterra, che aprono le marcature con Rodri alla mezz’ora: colpo di testa del centrocampista su angolo di De Bruyne, Laporte prova a ribadire in rete ma il pallone aveva già superato la linea dopo aver colpito il palo. Il West Ham sfiora il pari con Antonio, City vicino al 2-0 con Aguero ma il raddoppio è a firma De Bruyne: il belga insacca il 2-0 dopo una bella azione di Bernardo Silva.







Fonte