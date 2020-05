L’allarme di Aguero

“Abbiamo paura”. I giocatori della Premier League (secondo vari tabloid soprattutto gli stranieri) non sarebbero così convinti di tornare a giocare a metà giugno, nonostante sia arrivato il via libera del governo e ci sia l’accordo tra i 20 club del massimo campionato inglese, che durante l’assemblea di venerdì scorso hanno concordato la decisione di concludere la stagione (ci sono 92 partite da disputare).

Il grido d’allarme era stato lanciato pochi giorni fa da Sergio Aguero: “Molti hanno paura”, le parole dell’attaccante del Manchester City. E guardando i numeri è difficile dare loro torto. Il Regno Unito è infatti la seconda nazione per morti in Europa dovuti al coronavirus, così cresce inevitabilmente il numero dei calciatori della massima divisione inglese che sollevano dubbi sul ritorno in campo. Eppure giovedì 7 il Governo britannico annuncerà l’inizio della fase-2 della gestione dell’emergenza sanitaria, l’ultimo passaggio formale per poi ufficializzare la ripresa della Premier.

Campi neutri, no del Brighton

Nei giorni scorsi si era diffusa l’idea di giocare le 92 partite rimanenti tutte in 8-10 stadi, considerati più sicuri di altri. Questa ipotesi tuttavia non piace al Brighton, che si è schierato apertamente contro: “Capiamo che ci troviamo di fronte a circostanze molto difficili e che ogni opzione deve essere considerata – le parole del vice presidente Paul Barber -. Dobbiamo essere tutti pronti ad accettare alcuni compromessi e giocare a porte chiuse può essere ritenuto un compromesso necessario per concludere la Premier. Ma in questo punto critico della stagione, giocare partite in campi neutri potrebbe compromettere la regolarità del campionato. Abbiamo cinque delle nostre nove restanti partite in casa e tutte cinque sono molto difficili, quattro contro alcuni dei più grandi club del calcio europeo”. Ma non è tutto perché, scrive il ‘The Sun’, ci sarebbe in ballo una clamorosa proposta dell’agente Gary Williams di far giocare tutte le partite della Premier in Australia, precisamente a Perth (oltre 9mila km di distanza), ritenuto un luogo sicuro e isolato. D’altronde nella capitale dell’Australia Occidentale ci sono 4 stadi e negli ultimi 10 giorni ci sono stati appena quattro casi di coronavirus.