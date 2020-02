LONDRA – Il Liverpool di Klopp è una macchina da punti e di gol e mai come in questa stagione è una squadra da record, praticamente perfetta e che, oltre a essere campione del mondo e d’Europa in carica, è un vero e proprio rullo compressore ed è già qualificata alla prossima Champions League con dodici turni di anticipo.

Reds “inarrestabili”

I Reds, oltre che travolgenti, sono definiti “inarrestabili” dall’Indipendent che li celebra a tutta pagina, ma non solo: il giornale sottolinea come il Liverpool abbia conquistato il diritto a partecipare alla prossima edizione della Champions League con ben 12 turni d’anticipo in campionato. Ieri, grazie a una rete di Mané sul campo del Norwich (1-0), il Liverpool ha conquistato la 17esima vittoria consecutiva, la numero 25 in 26 partite di Premier League. Un ruolino di marcia quasi netto, che permette ai Reds di godersi la vetta della classifica con 76 punti e un margine di 25 punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola, primo inseguitore con una partita in meno in calendario.

Il titolo forse già a marzo

Salah e compagni, martedì prossimo alle 21, saranno impegnati nell’andata degli ottavi di finale di Champions sul terreno del Wanda Metropolitano di Madrid, contro l’Atletico. Nonostante Klopp abbia definito la Juventus la squadra favorita per la vittoria finale, i Reds fanno paura a tutti. In Inghilterra e fuori. Per conquistare la Premier a Firmino e soci mancano appena 15 punti, pari a cinque vittorie, che porterebbero a 91 i punti in classifica. Se il City dovesse vincere le 13 gare che mancano di qui a fine stagione, arriverebbe al massimo a quota 90. Distanze che lasciano intendere come il titolo nazionale, assente in bacheca dal 1990, sia sempre più a portata di mano. Vincendo le prossime cinque gare di campionato (contro West Ham, Watford, Bournemouth, Everton e Crystal Palace) il Liverpool potrebbe festeggiare la conquista della Premier già il 21 marzo. In caso di passi falsi, invece, un’altra data utile sembra quella del 4 aprile: trasferta all’Etihad Stadium contro il Manchester City. Poi sarà tempo di mettere nel mirino altri record: su tutti, quello di punti totalizzati in un singolo campionato, oggi appartenente proprio al City di Guardiola: 100 nella stagione 2017-2018.







