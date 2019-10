Triplette per Vardy e Perez

Incredibile ma vero in Inghilterra. Nell’anticipo della decima giornata di campionato, il Leicester ha vinto 9-0 in casa del Southampton. Avete capito bene: nove a zero. E’ record nella storia della Premier League E adesso gli uomini di Rodgers, in attesa delle altre partite di Premier, sono secondi in classifica a quota 20 punti, uno in più del Manchester City di Guardiola.

Al 10′ Chilwell porta in vantaggio le Foxes. La svolta arriva due minuti dopo: padroni di casa in dieci per l’espulsione di Bertrand. Da lì in poi la partita si trasforma in una passeggiata per gli ospiti che dilagano andando ancora in gol con Tielemans, quindi con Perez, autore di una doppietta e Vardy che manda il Leicester negli spogliatoi in vantaggio per 5-0. Nella ripresa l’ex squadra di Ranieri non ha pietà, continuando il tiro al bersaglio verso la porta difesa da Gunn con Perez e Vardy ancora a segno. Al’85’ l’ottavo sigillo ad opera di Maddison e a chiudere il match il rigore trasformato da Vardy in pieno recupero che fissa il punteggio sul pesantissimo 9-0. I ragazzi di Brendan Rodgers volano così al secondo posto con 20 punti, uno in più del City e a -5 dal Liverpool. Se la passa malissimo invece il suo collega Ralph Hasenhuttl, che dopo questa umiliazione e un bottino di appena 8 punti in 10 giornate (i Saints sono terzultimi) rischia l’esonero.