Rimonta Arsenal, da 0-2 a 2-2 col Tottenham

– Gol e spettacolo nel derby di Londra tra Arsenal e Tottenham, big match della 4/a giornata della Premier League. All’Emirates Stadium i Gunners rimontano due gol in una sfida che sembrava già scritta dopo soli 40′ di gioco. Con gli Spurs avanti prima con Eriksen e poi con un rigore di Kane, i padroni di casa si rimboccano le maniche e prima accorciano con Lacazette nel recupero del primo tempo, poi pareggiano con Aubameyang nella ripresa.

All’Emirates Stadium gli uomini di Pochettino passano in vantaggio alla prima occasione da gol. E’ il 10′ quando Eriksen raccoglie una respinta corta di Leno su tiro di Lamela e fa esplodere la gioia dei tifosi ospiti. L’Arsenal accusa il colpo e rischia il raddoppio 7′ dopo con Leno che questa volta si riscatta deviando in angolo un tiro dal limite di un indiavolato Son. Al 40′ gli Spurs trovano il meritato doppio vantaggio con un tiro dal discetto di Kane che spiazza l’estremo di casa. Quando tutti aspettano il duplice fischio del direttore di gara, Lacazette accorcia col mancino al termine di un’insistita azione dei padroni di casa. Nella ripresa è un altro Arsenal, Lloris deve superarsi per evitare il pareggio da parte di Guendouzi prima e di Ceballos poi, nel mezzo un palo colpito da Kane. Al 70′, però i Gunners trovano il meritato 2-2 con Aubameyang che raccoglie un cross di Guendouzi e infila Lloris. E’ l’ultima emozione di un derby infuocato.

Wolves ko, Kean batte Cutrone

Nell’altro match di giornata successo interno dell’Everton sul Wolverhampton, per 3-2. Al Goodison Park di Liverpool, la squadra allenata da Marco da Silva si è imposta sul team di Nuno Espirito Santo, che ha eliminato il Torino dall’Europa League, grazie ai gol firmati da Richarlison, autore di una doppietta, e da Iwobi. Inutile le reti degli ospiti, siglate da Saiss e Jimenez. Titolari gli italiani Moise Kean (Everton), autore dell’assist nel gol dell’1-0, e Patrick Cutrone (Wolverhampton).

I risultati della 4/a giornata – SABATO: Southampton – Manchester Utd 1-1, Chelsea – Sheffield Utd 2-2, Crystal Palace – Aston Villa 1-0, Leicester – Bournemouth 3-1, Manchester City – Brighton 4-0, Newcastle – Watford 1-1, West Ham – Norwich City 2-0, Burnley – Liverpool 3-0. DOMENICA: Everton – Wolverhampton 3-2, Arsenal – Tottenham 2-2.

La classifica – Liverpool 12 punti; Manchester City 10; Leicester 8; Arsenal, Crystal Palace, Everton, West Ham 7; Chelsea, Manchester Utd, Sheffield Utd, Tottenham 5; Bournemouth, Brighton, Burnley, Newcastle, Southampton 4; Aston Villa, Norwich, Wolverhampton 3; Watford 1.