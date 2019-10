MANCHESTER – L’Arsenal rimonta il Manchester United (1-1) all’Old Trafford nel posticipo della settima giornata della Premier League e tiene i rivali alle proprie spalle in classifica (12 punti contro 9). I Red Devils s’illudono dopo il gol realizzato al 45′ da McTominay con un gran tiro da fuori sotto l’incrocio. L’Arsenal non si abbatte e al 59′ pareggia i conti con Aubameyang che, lanciato in verticale da Xhaka, scavalca de Gea in uscita con un morbido pallonetto. La rete viene convalidata solo grazie all’ausilio del Var poiché il guardalinee inizialmente aveva preso un clamoroso abbaglio segnalando un inesistente fuorigioco. In pieno recupero Leno salva il risultato con una prodigiosa parata su punizione dal limite di Rashford.

Fonte