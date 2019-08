Buona la prima e buona anche la seconda per l’Arsenal. I Gunners battono 2-1 il Burnley e per la prima volta dal 2009 fanno bottino pieno nelle prime due gare di campionato. Debutto da titolare per Ceballos e David Luiz e spazio dall’inizio anche a Lacazette che aveva saltato la sfida contro il Newcastle. E’ proprio l’ex Lione a sbloccare il risultato al 13′ con un destro in una selva di gambe sugli di un calcio d’angolo che sorprende Pope. Il Burnley ha il merito di non disunirsi e di presentarsi diverse volte dalle parti di Leno. Nel finale di primo tempo una disattenzione difensiva dell’Arsenal consente a Barnes di firmare il gol del pareggio. Nella ripresa l’Arsenal accelera con Emery che si gioca subito la carta Pepé. Il gol da tre punti arriva al 64′ con Aubameyang, già decisivo con il Newcastle, che dal limite con un destro potente fa secco Pope.

