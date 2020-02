– Lampard batte Mourinho e il Chelsea si prende il derby di Londra blindando il quarto posto. E’ un ritorno amaro quello dello Special One a Stamford Bridge, un’altra scofitta per il Tottenham dopo quella in Champions (0-1) contro il Lipsia. I Blues si sono imposti 2-1: hanno deciso le reti di Giroud al 15′ e di Alonso al 48′. Solo nel finale (89′) grazie ad autogol dell’ex difensore romanista Rudiger, il Tottenham è riuscito a rendere meno pesante il ko. In classifica il Tottenham ora è sempre più distante dalla zona Champions: scivola a – 4 proprio dal Chelsea che conserva la fondamentale quarta posizione.

CLASSIFICA: Liverpool 76 punti; Manchester City 54; Leicester 50; Chelsea 44; Tottenham 40; Sheffield Utd 39; Manchester Utd 38; Everton, Wolverhampton 36; Arsenal, Burnley 34; Southampton, Newcastle 31; Crystal Palace 30; Brighton 27; Bournemouth 26; Aston Villa 25; Watford, West Ham 24; Norwich 18.