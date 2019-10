– Il Manchester City risponde al Leicester, vittorioso nell’anticipo con un roboante 9-0 in casa del Southampton, e resta da solo al secondo posto in Premier League. Gli uomini di Guardiola, reduci dal rotondo successo per 5-1 a spese dell’Atalanta in Champions League, hanno faticato un tempo poi sono riusciti a venire a capo dell’Aston Villa, sconfitto per 3-0. Ha aperto le marcature dopo appena 22″ dall’avvio della ripresa Sterling poi hanno chiuso la pratica, segnando altre due reti nel giro di 5′, De Bruyne, con un tiro-cross (65′) e Gundogan con una bella sforbiciata volante sugli sviluppi di un angolo (70′).