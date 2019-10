Liverpool-Tottenham 2-1

– Il remake dell’ultima finale di Champions League lo rivince il Liverpool. Stavolta non 2-0, bensì 2-1 dopo una sfida difficile contro un tenace Tottenham e valida per la decima giornata della Premier League. Dopo essere passati in svantaggio dopo nemmeno un minuto, i Reds l’hanno ribaltata nel secondo tempo grazie e Henderson e ad un rigore di Salah uscito nel finale per un problema alla caviglia. La squadra di Klopp torna quindi a +6 in classifica sul Manchester City. Negli altri match di giornata, pareggio tra Newcastle e Wolves, vittoria del Manchester United a Norwich e 2-2 tra Arsenal e Crystal Palace.

Ad Anfield gli Spurs erano passati in vantaggio subito dopo il calcio d’inizio con Harry Kane: il bomber del Tottenham ha raccolto un tiro di Son respinto dal palo e di testa in tuffo ha battuto Alisson. Dopo aver accusato il colpo il Liverpool è cresciuto e solo un paio di interventi prodigiosi di Gazzaniga hanno evitato il pareggio dei Reds. Nel secondo tempo, la squadra di Klopp spinge, ma è ancora il Tottenham ad andare vicino al gol con Son, che dopo aver dribblato Alisson ha trovato la traversa da posizione defilata. Al 52′ è arrivato il pareggio dei Reds: Jordan Henderson con una conclusione di sinistro di controbalzo ha superato Gazzaniga e ha fatto esplodere Anfield. La squadra campione d’Europa ha cercato la vittoria e l’ha trovata con un calcio di rigore di Mohamed Salah, assegnato per fallo di Aurier su Mané: l’egiziano al 75′ ha battuto Gazzaniga.

Norwich-Manchester United 1-3

Torna a vincere il Manchester United che supera per 3-1 il Norwich in trasferta. Per i Red Devils gol di McTominay, Rashford e Martial, con gli ultimi due che hanno anche sbagliato un rigore a testa dal dischetto. Inutile il gol del Norwich nel finale: gli uomini di Solskjaer ritrovano così la vittoria in campionato che mancava dal 14 settembre scorso (1-0 in casa con il Leicester) e salgono al settimo posto, con 13 punti all’attivo.

Arsenal-Crystal Palace 2-2

L’Arsenal pareggia in casa con il Crystal Palace, per 2-2, facendosi rimontare e gettando via il doppio vantaggio iniziale, arrivato con le reti dell’ex Genoa Papastathopoulos e di David Luiz nei primi 9′. Il Crystal Palace accorcia al 32′ del primo tempo con Milivojevic (su rigore) e poi riprende il match con il gol di Ayew al 52′. Annullato col Var nel finale un altro gol di Papastathopoulos. La squadra di Emery va a 16 punti, restando al quinto posto, seguita proprio dal Crystal Palace, un punto sotto.

Newcastle-Wolverhampton 1-1

La decima giornata era stata aperta dalla sfida tra Newcastle e Wolverhampton che hanno pareggiato per 1-1. I padroni di casa erano passati in vantaggio per primi con Lascelles ma i Wolves hanno risposto nella ripresa con Jonny. I “Magpies” hanno chiuso con un uomo in meno per l’espulsione di Longstaff. E’ rimasto in panchina per tutta la durata del match Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan.

Classifica: Liverpool 28 punti; Manchester City 22; Leicester, Chelsea 20; Arsenal 16; Crystal Palace 15; Bournemouth, Manchester Utd, West Ham, Sheffield Utd 13; Brighton, Burnley, Tottenham, Wolverhampton 12; Aston Villa 11; Everton 10; Newcastle 9; Southampton 8; Norwich 7; Watford 5.