Il Liverpool sa solo vincere. Atteso martedì al San Paolo dal Napoli nella prima giornata di Champions, l’undici di Klopp supera 3-1 il Newcastle e resta in testa a punteggio pieno, con cinque vittorie in cinque gare. Ad Anfield un gran gol di Willems gela la Kop dopo appena sette minuti ma i Reds la ribaltano prima dell’intervallo nel segno di Sadio Mané: al 28′ il senegalese piazza la palla sotto l’incrocio mentre al 40′ batte in uscita Dubravka sulla splendida imbucata di Firmino, costretto a entrare dopo l’infortunio di Origi. Nel secondo tempo, al 27′, tris di Salah: splendida accelerazione dell’egiziano, combinazione volante con Firmino e gol che mette in cassaforte i tre punti.



