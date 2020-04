Arsenal

47 giorni di stop per i Gunners

– E’ l’il primo club della Premier League a riprendere gli allenamenti, dopo la sospensione del 13 marzo scorso per la pandemia di coronavirus. Si tratta di training individuali mantenendo rigorosamente le distanze necessarie gli uni dagli altri. Seguendo l’esempio dei Gunners, anche il Brighton ha riaperto le proprie strutture per consentire ai calciatori di allenarsi.

La squadra di Mikel Arteta è tornata all’opera nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come il mantenimento della distanza, il lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori in ciascuno dei dieci campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d’allenamento di massimo un’ora. Il club londinese voleva rimettersi al lavoro prima di altri visto che il tecnico Arteta era risultato positivo al virus, e la squadra quindi era stata costretta a rimanere ferma più delle rivali, accumulando in totale 47 giorni di stop.

Premier, la ripresa prevista per l’8 giugno

Il ‘project restart’, ovvero il piano della Premier di rimettersi in gioco dopo la sospensione del 13 marzo, sarà implementato in settimana. Il Times e la Bbc hanno anticipato che il massimo campionato inglese (ufficialmente ora sospeso fino al 30 aprile) prevede di riprendere l’8 giugno, per concludersi a fine luglio. Gli allenamenti di gruppo dovrebbero scattare dal 18 maggio. I club venerdì prossimo discuteranno le diverse, possibili opzioni per il ritorno in campo a porte chiuse. La decisione finale tuttavia, spetterà al governo del Regno Unito che, a sua volta, ha avviato degli incontri con i medici e le Federazioni sportive per affrontare la questione.