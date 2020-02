Doppietta di Aubameyang

Gol e spettacolo all’Emirates Stadium tra Arsenal ed Everton. Vittoria per 3-2 e sorpasso dei Gunners nei confronti della squadra di Ancelotti. Successi casalinghi, entrambi per 3-0, di Manchester United e Wolverhampton rispettivamente contro Watford e Norwich. Ora in zona Europa è vera e propria bagarre.

Vantaggio immediato della squadra di Ancelotti con Calvert-Lewin (dodicesimo gol in stagione) a cui risponde Nketiah alla mezz’ora. In cinque minuti l’Arsenal ribalta con Aubameyang, ma l’Everton non demorde e trova il pari prima dell’intervallo con Richarlison. Nella ripresa altro gol in avvio, questa volta ancora di Aubameyang (diciassettesimo gol, raggiunge in cima a classifica marcatori Vardy) che resiste fino al fischio finale. Dopo quattro pareggi consecutivi, l’Arsenal ritrova così i tre punti e sale al nono posto, scavalcando in classifica proprio i ragazzi di Ancelotti, che rimangono undicesimi, ma con l’obiettivo Europa League ancora alla portata.

Tris di United e Wolwes

Vittorie per 3-0 sia per il Manchester United che per il Wolverhampton. I Red Devils domano il Watford all’Old Trafford grazie alle reti di Bruno Fernandes su rigore al 42′, Martial al 58′ e Greenwood al 75′. La squadra di Solkjaer sorpassa in un colpo solo Tottenham e Sheffield United al quinto posto che, se dovesse essere confermata la squalifica dei cugini del City, varrebbe l’accesso alla prossima Champions League. Successo con lo stesso risultato anche per i giustizieri del Torino in Europa League: Norwich steso dalla doppietta di Diogo Jota e dal gol di Raul Jimenez. I Wolwes salgono a 49, gli ospiti restano ultimi a 18. Chiude il programma della 27/a giornata il Monday Night Liverpool-West Ham.

La classifica: Liverpool 76 punti; Manchester City 57; Leicester 50; Chelsea 44; Manchester Utd 41; Tottenham, Sheffield Utd 40; Wolverhampton 39; Arsenal, Burnley 37; Everton 36; Southampton 34; Crystal Palace 33; Newcastle 31; Brighton 28; Bournemouth 26; Aston Villa 25; Watford, West Ham 24; Norwich 18.