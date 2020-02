Il Burnley sorprende il Southampton

– Al Liverpool basta un gol di Sadio Mané per passare a Norwich: la capolista colleziona la 17/a vittoria consecutiva e continua a veleggiare serenamente verso il titolo in Premier. Dopo un primo tempo bloccato, Klopp inserisce al 60′ il senegalese, che impiega 18′ a sbloccare la gara. I Reds hanno poi diverse occasioni per raddoppiare, soprattutto con Firmino, ma non riescono a chiudere anzitempo i conti. Il Norwich resta in gara fino in fondo e sfiora anche il pari con Pukki. Ma il Liverpool passa e adesso i punti di vantaggio sul Manchester City sono 25, anche se con una gara in più.

Nell’altra gara della giornata, successo esterno del Burnley a Southampton. Ha deciso la sfida Vydra al 60′ dopo che Ings nel primo tempo (18′) aveva replicato al fulmineo vantaggio ospite siglato da Westwood dopo appena 2′. Una vittoria fondamentale per gli uomini di Dyche che, in questa maniera, si allontano sempre più dalla zona retrocessione.

I risultati della 26/a giornata

Everton – Crystal Palace 3-1 (giocata l’8 febbraio)

Brighton – Watford 1-1 (giocata il 9 febbraio)

Sheffield Utd – Bournemouth 2-1 (giocata il 9 febbraio)

Manchester City – West Ham rinviata

Wolverhampton – Leicester 0-0 (giocata venerdì)

Southampton – Burnley 1-2

Norwich – Liverpool 0-1

Aston Villa – Tottenham (domenica ore 15)

Arsenal – Newcastle (domenica, ore 17.30)

Chelsea – Manchester Utd (lunedì, ore 21)

Classifica: Liverpool 76 punti; Manchester City 51; Leicester 50; Chelsea 41; Sheffield Utd 39; Tottenham 37; Everton, Wolverhampton 36; Manchester Utd 35; Burnley 34; Arsenal, Southampton, Newcastle 31; Crystal Palace 30; Brighton 27; Bournemouth 26; Aston Villa 25; Watford, West Ham 24; Norwich 18.

Manchester City e West Ham una gara in meno