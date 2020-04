Liverpool sempre più vicino al titolo

Ricominciare, magari a giugno, per chiudere la stagione 2020-21 entro settembre, oppure smettere quasi subito, magari dopo appena un paio di settimane di partite, per evitare che poi le partite più difficili si giochino in tribunale? Per la Premier League, il campionato di calcio più ricco del mondo, la pandemia ha ormai in serbo un problema al giorno. L’ultimo è di natura legale e non sembra affatto minuscolo: le linee guida della Fifa suggeriscono il prolungamento dei contratti in scadenza il 30 giugno prossimo fino alla fine della stagione in corso, se riprenderà dopo la sospensione per il coronavirus. Ma parecchi club temono le cause dei calciatori davanti al giudice del lavoro. Per questo, nella videoconferenza in programma domani tra i 20 club della Premier, il tema inedito all’ordine del giorno sarà appunto un dilemma non troppo shakespeariano: continuare a giocare oltre la data fatidica oppure sospendere definitivamente la stagione, a prescindere dal numero delle giornate che potrebbero restare da completare dopo l’1 luglio? Il dibattito non è per nulla ozioso: il lockdown deciso dal governo britannico non lascia infatti presumere una ripresa dell’attività calcistica in tempi brevi. Così il probabile sforamento della data limite del 30 giugno 2020 comporta il rischio di azioni legali da parte dei calciatori. E la videoconferenza diventa una specie di referendum sul tema: conviene davvero ricominciare?

E’ stato il Times a sollevare la questione in un articolo dal titolo esplicito: “Chiudere entro l’1 luglio o sarà il caos”. Il riferimento è a fonti interne alla Premier League, che evocano appunto il pericolo di contenziosi davanti al giudice del lavoro e l’ipotesi che la maggioranza dei club sia intenzionata a fermarsi anche subito, per evitarli. Il Times cita anche i nomi di quattro calciatori, col contratto in scadenza il 30 giugno, che sarebbero pronti a non rispettare le indicazioni della Fifa e a lasciare in quella data le rispettive società, anche se la stagione dovesse proseguire oltre. Non si tratta certo di sconosciuti: Pedro e Willian del Chelsea, Vertonghen del Tottenham, Fraser del Bournemouth. A livello di giuristi sportivi internazionali, come verificato da Repubblica, il rischio viene considerato molto concreto. In Inghilterra si starebbe ipotizzando addirittura di congelare l’eventuale classifica all’1 luglio (tra le idee quella della media punti finale): è assai verosimile che questo basti al Liverpool, a due sole vittorie dal trionfo secondo aritmetica, per rivincere il titolo dopo 30 anni. Il diritto sportivo giustifica tanta prudenza. Le linee guida della Fifa – che ha dichiarato la pandemia “un caso di forza maggiore” nell’ambito di contratti e stipendi e ha suggerito accordi il più possibile collettivi, pilotati dalle Leghe nazionali e dai singoli club (la Juventus l’esempio pilota), ma ha anche previsto la risoluzione davanti ai suoi organi giudicanti degli eventuali conflitti – non sono vincolanti nei sistemi giuridici nazionali. Il calciatore è un lavoratore e come tale è assoggettato al diritto del lavoro del Paese in cui opera: può dunque rivolgersi al giudice del lavoro, fermo restando che la legislazione specifica non è la stessa in ogni singolo Paese. Una carta privata tra calciatori e club – una sorta di manleva per il periodo di prolungamento della stagione – sarebbe tra le opzioni sul tavolo.

Fifa, il nodo di prestiti e svincolati

La vicenda sottintende come per la Fifa e per il suo ufficio legale si sia aperto, con la pandemia, un periodo ingarbugliato e pieno di potenziali casi scabrosi, primo fra tutti quello legato ai tagli dello stipendio dei calciatori. Zurigo non si è comunque fatta cogliere impreparata da una situazione senza precedenti. Due le strade davanti: se i campionati dovessero ripartire subito, la Fifa farà in modo che chi si voglia svincolare possa farlo. Per giocare in una nuova squadra però dovrà aspettare forzatamente l’inizio della nuova stagione. Idem per chi è in prestito, che potrà – d’accordo con le due società – decidere di rimanere nella squadra in cui ha giocato fino all’interruzione dovuta al virus, oppure lasciarla. Ma sempre dovendo attendere l’inizio di una nuova stagione per tornare in campo. DI fatto, un modo per scoraggiare i giocatori ad andarsene.

Se però la ripresa fosse posticipata a dopo l’estate, magari a fine agosto o inizio settembre, allora lo scenario sarebbe diverso. In quel caso, la Fifa potrebbe autorizzare la finestra di mercato e di trasferimento, che così non andrebbe a sovrapporsi al campionato, evitando quindi che ci si possa rafforzare acquistando un giocatore della rivale. Con una stagione proiettata sull’autunno, il mercato verrebbe vissuto come un rafforzamento a stagione in corso, più o meno quello che avviene a gennaio. Un antipasto, se così si può dire, di ciò che avverrebbe con il campionato su anno solare.