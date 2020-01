Premier, all'Everton non basta Kean: Ancelotti subisce due gol nel recupero

Everton: non basta Kean, Ancelotti beffato nel recupero

– In 10 contro 11 per oltre un’ora, il Chelsea si fa rimontare due volte, nel derby, dall’Arsenal e manca l’occasione per consolidare il 4° posto in classifica in Premier League. Avanti al 28′ grazie a un rigore di Jorginho, subito dopo l’espulsione di David Luiz, i Blues si sono fatti riprendere al 63′ da Martinelli. Sono tornati avanti al’84’ con Azpilicueta ma all’87’ hanno subito da Bellerin la rete del definitivo 2-2.

Non va meglio all’Everton di Ancelotti che, avanti 2-0 al 54′ con il Newcastle grazie ai gol dell’ex juventino Kean (30′) e di Calvert-Levin (54′), si fa rimontare da Lejeune che segna una doppietta nei minuti di recupero (94′ e 96′). Vittoria esterna per il Manchester City che, dopo aver fallito un rigore al 36′ con Gabriel Jesus, vince con il minimo sforzo (0-1) in casa dello Sheffield United. Decide Aguero al 73′. Successo esterno (0-2) anche per il Southampton a Londra con il Crystal Palace, mentre vincono davanti ai propri tifosi Bournemouth (3-1 al Brighton) e Aston Villa (2-1 al Watford, gol di Konsa al 95′).

Risultati 24/a giornata

Bournemouth – Brighton 3-1

Aston Villa – Watford 2-1

Everton – Newcastle 2-2

Sheffield Utd – Manchester City 0-1

Crystal Palace – Southampton 0-2

Chelsea – Arsenal 2-2

Leicester – West Ham (mercoledì, ore 20.30)

Tottenham – Norwich City (mercoledì, ore 20.30)

Manchester Utd – Burnley (mercoledì, ore 21.15)

Wolverhampton – Liverpool (giovedì, ore 21)

Classifica: Liverpool 64 punti; Manchester City 51; Leicester 45; Chelsea 40; Manchester Utd, Wolverhampton 34; Sheffield Utd 33; Tottenham, Southampton 31; Everton, Newcastle, Crystal Palace, Arsenal 30; Burnley 27; Aston Villa, Brighton 25; Watford, West Ham, Bournemouth 23; Norwich 17.

West Ham e Liverpool una gara in meno