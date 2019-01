Nel corso dei Golden Globes 2019 ha conquistato due dei premi più ambiti il film Bohemian Rhapsody, biopic sulla storia dei Queen e di Freddie Mercury.

Golden Globes nel segno della musica, quelli del 2019. La cerimonia di premiazione, terminata nella mattina italiana del 7 gennaio 2019, e tenuta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, ha visto come grande protagonista la pellicola Bohemian Rhapsody, film da record d’incassi incentrato sulla storia dei Queen, e in particolar modo del loro leader Freddie Mercury.

Il biopic girato da Bryan Singer si è aggiudicato il Golden Globe come Miglior film drammatico e quello per il Miglior attore protagonista, grazie alla performance straordinaria di Rami Malek nei panni di Freddie.

Golden Globes 2019, i vincitori: trionfa Bohemian Rhapsody

Durante il suo discorso di premiazione, Malek ha voluto ringraziare i Queen: “Questo è per te, Brian May, e per te, Roger Taylor, per aver dimostrato che l’autenticità e l’inclusività esistono nella musica, nel mondo e in ognuno di noi. E grazie a Freddie Mercury per avermi regalato la gioia della vita. Ti amo, uomo meraviglioso. Questo è per te, grazie a te“.

Di seguito il discorso di Malek, pubblicato sulla pagina Facebook dei Golden Globe:

Assente alla serata il regista Bryan Singer, secondo la stampa per via delle accuse di violenza sessuale a lui rivolte dall’attore Cesar Sanchez-Guzman.

Golden Globes 2019: Lady Gaga porta a casa un premio

Sconfitta per A Star Is Born, la pellicola di Bradley Cooper con protagonista Lady Gaga, nelle due categorie vinte da Bohemian Rhapsody. Miss Germanotta è stata superata da Glenn Close anche nella categoria Miglior attrice protagonista, ma ha comunque portato a casa un premio: quello per la Miglior canzone originale, vinto dal brano Shallow, scritto da lei in collaborazione con Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt.

Alla cerimonia, secondo quanto riferito da Billboard, Lady Gaga ha indossato un vestito di Valentino con una parure di Tiffany & Co., il tutto per un ‘sobrio’ valore di cinque milioni di dollari.