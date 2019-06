Dopo la cena di gala di ieri al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, i lavori dell’XI edizione del ‘Premio Biagio Agnes’ – Premio Internazionale dell’Informazione, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai Radiotelevisione Italiana e in partnership con Confindustria e dedicato alla memoria dello storico direttore generale della Rai e grande giornalista – entra nel vivo oggi. I lavori infatti prendono il via nel pomeriggio, alle 17,30 nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento, con una Tavola Rotonda dedicata alle imprese italiane a carattere familiare e al loro peso nell’economia nazionale, dal titolo ‘L’impresa di famiglia: forza trainante e orgoglio del nostro Paese‘: all’incontro, moderato da Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg24, parteciperanno Francesco Casoli (presidente Elica), Benedetto Cavalieri (presidente Antico Pastificio Cavalieri), Fabio Corsico (Luiss Business School), Marco Lavazza (vice presidente Lavazza Spa), Matteo Zoppas (consigliere di amministrazione Acqua Minerale San Benedetto Spa).

