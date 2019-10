C’era anche lo scultore Mario Sposato, uno dei fratelli titolari del Lido degli Scogli, il noto locale di Crotone salito alla ribalta delle cronache per la visita, quest’estate, dell’ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, tra i premiati a Vigna dei Cardinali di Roma dove si è svolto ieri sera il ‘Prestige per le Arti’, ideato da Sabina Tamara Fattibene, art director del ‘Trittico Arte Contemporanea’. Il riconoscimento omaggia i personaggi dello spettacolo, della musica, della letteratura, dell’arte e della moda che si son distinti per meriti professionali, artistici e sociali. A presentare la serata il Mago Heldin, al secolo Egidio Russo e la madrina Camilla Nata, giornalista e inviata di Rai Uno.

