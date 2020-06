“I numeri stanno andando abbastanza bene e anche in Lombardia le cose funzionano“. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, guarda con ottimismo ai dati sull’epidemia di Covid-19 diffusi oggi dalla Protezione Civile e dalle Regioni. “Dal fuocherello”, così come nei giorni scorsi l’esperto definiva i nuovi contagi ancora presenti, si stanno accendendo “delle fiammelle” che sono i nuovi focolai: quello all’Irccs San Raffaele Pisana di Roma e quello all’ospedale Niguarda di Milano, per esempio. “Ma il sistema ha imparato a spegnerle“, è convinto Pregliasco sentito dall’Adnkronos Salute.

