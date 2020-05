“Anche oggi non si può dire che non sia andata abbastanza bene con i dati sul contagio da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Ci sono i numeri lombardi che hanno un attimo di impasse, soprattutto sui decessi (oggi 222 in più, su un totale in Italia di 369 nuovi morti, ndr), ma nel complesso il sistema tiene. Si può intravedere il costante miglioramento. Anche se oggi registriamo un lieve incremento, è perché l’andamento altalenante riguarda la volatilità del dato giornaliero”. Il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco commenta così all’Adnkronos Salute l’aggiornamento quotidiano sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 nel Paese. Secondo i dati della Protezione civile oggi i nuovi positivi sono stati 1.444, ieri la variazione era +1.075.

