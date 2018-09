Prefetto Bologna: Una schifezza contro di me

(Fotogramma)

“Su questa vicenda ho già dato tutte quelle che erano le spiegazioni opportune. Credo sia stata fatta, nei miei confronti, una vera e propria schifezza ma come si può constatare questo non è un reato. E non ho altro da aggiungere”. Così Patrizia Impresa, prefetto di Bologna ed ex prefetto di Padova, a margine della cerimonia dedicata agli operatori impegnati durante l’incidente drammatico di Borgo Panigale il 6 agosto scorso, commenta le intercettazioni che la riguardano, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei centri di accoglienza per migranti in Veneto. Inchiesta che non vede l’ex prefetto di Padova indagata.