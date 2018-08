Precipita da sentiero, morto escursionista

(Fotogramma)

Ha perso l’equilibrio facendo un volo di un centinaio di metri. Non c’è stato nulla da fare per l’escursionista, un 60enne inglese, precipitato in un tratto attrezzato del sentiero Tivan, il numero 557, a quota 2.300 sul Civetta. La centrale del 118 è stata allertata da alcuni testimoni.

Purtroppo è stato inutile l’intervento del personale medico sbarcato dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che ha solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. Ricomposta, la salma è stata recuperata e trasportata a Campo di Forno di Zoldo, dove attendevano personale del Soccorso alpino della Val di Zoldo, pronto a intervenire in caso di supporto, e il carro funebre.