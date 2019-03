aveva cominciato ad allenarsi tra esercizi, attrezzi, fatica e sudore

cifre che compongono la data dell’olimpiade vinta ad Atlanta negli anni Novanta. Ora quell’asta, annunciata dal campione Jury Chechi, non si farà più. Ad “acquistare” i 200 trofei la fondazione

l’ex ginnasta, 49 anni, soprannominato “Il Signore degli Anelli”

Aveva deciso di donare 200 trofei, conquistati durante la sua lunga carriera per salvare la palestra, in cui. Coppe, medaglie e riconoscimenti da vendere al prezzo simbolico di. Come le“Reale Foundation” che ha offerto la somma di 70mila euro annullando così l’asta. I trofei resteranno a Prato, nella palestra Etruria, rinnovata grazie alla donazione dell’ente. “Un affetto commovente – ha commentato– I miei trofei saranno esposti nella sede dell’Etruria dove potrò andare a vederli tutte le volte che ne avrò nostalgia. Questa è una bella storia di buone pratiche”.

I lavori alla palestra di via Santa Caterina inizieranno a breve e riguardano l’impianto elettrico e quello di riscaldamento. “Veniamo da momenti tragici – ha raccontato Grazia Ciarlitto, presidente della Società ginnastica Etruria – nell’ultima riunione ho addirittura annunciato che saremmo stati costretti a chiudere se non avessimo trovato i soldi per riparare gli impianti, i ragazzi si sono allenati al buio e al freddo”. Ho bussato a tante porte – continua – ma l’unica che si è aperta è stata quella di Jury Chechi”.

In quella palestra Chechi vinse la sua prima coppa. “Era il 1976, avevo 7 anni e quella gara del campionato regionale la conquistai un po’ a sopresa. Nemmeno i miei genitori vennero a vedermi”, racconta. E sempre lì, in quella struttura, dove oggi si allenano 90 ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni, è tornato a perfezionare la preparazione nel 2004: anno del bronzo olimpico di Atene.