D’inverno i paesi dell’Est lo spengono

I più maldestri sono gli anziani, le più attente le famiglie con bambini e donne incinte, se la cavano i giovani single. Sono le pagelle di un’indagine sulla temperatura media dei frigoriferi condotta su 75 famiglie di cinque paesi europei: Francia, Inghilterra, Portogallo, Norvegia e Romania. Le categorie coinvolte sono quelle considerate a rischio: anziani, bimbi e donne in gravidanza perché più vulnerabili a infezioni o intossicazioni alimentari; i single under 30 perché ritenuti poco attenti alla conservazione dei cibi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Food Control.

Considerando che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) raccomanda di non tenere il frigo oltre i 5°C, i risultati premiano le famiglie con bambini e/o donne in gravidanza: sono loro, con una media di 4,7°C, i nuclei familiari più diligenti. Bene anche i giovani single, che passano l’esame con una media di 5,1°C: gli esperti non sanno se per naturale attenzione o perché amano avere la birra fresca nel frigo. Secondo Antonello Paparella, docente di Microbiologia degli alimenti all’Università di Teramo, il discorso è più generale: “Un 30enne che vive da solo spesso ha un frigo mezzo vuoto, più facile da tenere refrigerato, e conserva cibi pronti al consumo”. Poco meticolosi gli anziani, che tradiscono l’indicazione con 6,8°C di media, soprattutto in Norvegia e Romania, dove sono state registrate temperature tra i 7,4 e i 7,6°C, con picchi oltre i 12°C nei paesi dell’Est. Curiosa un’abitudine ancora praticata in queste aree: spegnere il frigo durante l’inverno e conservare cibi in cantina o nella stanza più fredda. Ma, sottolinea l’esperto, “un po’ per i cambiamenti climatici, un po’ perché i prodotti di oggi sono diversi da quelli di 30-40 anni fa, gli alimenti deperibili hanno tassativamente bisogno di 4-5°C”.

Attenti ai microrganismi

Solo in 3 frigo su 53 è stata rilevata la presenza di Listeria monocytogenes, un batterio patogeno che tollera bene le basse temperature. Tra il 2015 e il 2018 in Europa è scoppiato un piccolo focolaio di listeriosi associato a ortaggi surgelati, ma l’Efsa proprio in questi giorni ha dichiarato che il rischio legato a questi prodotti, che vengono sbollentati prima di essere congelati, è basso rispetto ad altri cibi pronti (pesce affumicato, carne cotta, salsicce, paté, formaggi molli). A patto che vengano conservati alle temperature indicate in etichetta in freezer e frigo ben puliti e ben cotti prima del consumo.

Oltre alla Listeria, “sotto i 7-8 gradi possiamo trovare anche Yersinia enterocolitica, che causa sintomi gastroenterici simili alla listeriosi – riprende Paparella – oppure microrganismi degradativi, come i batteri lattici e Pseudomonas, che alterano l’alimento facendolo deperire prima del tempo”.

Che succede sopra i 10 gradi

Se invece l’abuso termico si avvicina, o va oltre i 10°C, lo spettro di microrganismi si amplia e diventa più rischioso per il consumatore. Tra questi, “Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella ma anche batteri gram positivi, come Clostridium botulinum e Bacillus cereus, che possono causare intossicazioni alimentari anche gravi”.

Tralasciando i casi in cui l’alta temperatura è stata causata dal malfunzionamento dell’elettrodomestico, frequenti gli errori umani. Ad esempio, molti mal interpretano la rotella che regola la refrigerazione: si pensa che il livello 1 sia il più freddo, quando invece indica la potenza minima. “Se il frigo è abbastanza vuoto, il livello 3 è sufficiente. Se invece è pieno allora è necessario salire a 4-5, soprattutto se abbiamo inserito nel frigo avanzi a temperatura ambiente. Comunque – conclude l’esperto – la rotella dà un’indicazione orientativa: più utile posizionare un termometro nella zona superiore più calda e assicurarsi che segnali sempre 4-5 gradi”.