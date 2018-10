Il ministro della Salute Giulia Grillo ha ordinato un’ispezione all’ospedale di Melfi (Potenza), per accertare le cause che hanno portato alla morte tra martedì 9 ottobre e mercoledì 10 di una bambina di due anni affetta da gravi patologie.Si tratta della sindrome di Dravet, una forma di epilessia associata a disturbi dello sviluppo neurologico. La bambina sarebbe morta 24 ore dopo la somministrazione del vaccino esavalente, indicato per la vaccinazione primaria dei bambini contro difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e malattia causata da un virus influenzale di tipo b.

La Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un’indagine ed è stata disposta l’autopsia. L’inchiesta sarebbe partita dalla segnalazione ai Carabinieri dei genitori della piccola.