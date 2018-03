Potenza, la primavera è sui muri di Sant’Angelo Le Fratte

Murale Sant’Angelo

Un’atmosfera primaverile e leggera, variopinta, con grandi figure coronate da una moltitudine di fiori in spazi puliti. È “Rue dei fiori”, uno degli ultimi due murales di Sant’Angelo Le Fratte, il comune in provincia di Potenza conosciuto per le cantine incastonate tra le rocce e gli straordinari dipinti che dal 1988 rendono unico il borgo lucano. Insieme a Satriano di Lucania e a Savoia di Lucania, fa parte della “Valle più dipinta d’Italia”, quella del Melandro.

“Le opere – spiega il maestro Luciano La Torre, direttore artistico del progetto e realizzatore dal 1988 di molti di questi dipinti murali – consolidano la fama della Valle del Melandro e l’operato degli artisti che da 30 anni si sono avvicendati”. La prima nuova opera, di circa 200 metri quadrati, è stata realizzata dallo stesso maestro La Torre ed è dedicata al nome storico del largo che ospita il comparto architettonico interamente interessato dal dipinto murale. La seconda, è di circa 50 metri quadrati ed è stata realizzata dall’artista Sante Muro che “continua il racconto visivo della tradizione già in essere nel luogo sul tema del vino e delle cantine”.

Murale Luciano La Torre

patrimonio muralistico della valle del Melandro supera le 400 opere e “rappresenta un modello unico e originale di rivitalizzazione e modernizzazione dell’arredo cittadino, intrecciandosi con la tradizione e con la storia di questi luoghi, ricchi di cultura e di tradizioni. Un’operazione resa possibile attraverso il recupero visivo della storia, della religiosità, delle leggende, della cultura popolare”.