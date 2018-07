L’assessore alle Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata, Roberto Cifarelli, lo definisce “manager visionario”. Un “capitano che ha saputo gestire la squadra” per il segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e “negoziatore duro ma leale” secondo Enrico Gambardella, segretario generale Cisl Basilicata. Nel bene e nel male, l’amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne ha lasciato un segno nello stabilimento industriale di Melfi, in provincia di Potenza. Il passo al nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler, Mike Manley, per puro caso coincide in Basilicata con lo stop alla produzione della Punto e l’avvio dei contratti di solidarietà per circa 5mila lavoratori.

Il clima, in fabbrica, non sembra essere teso. Molti gli operai non disposti a commentare quanto sta accadendo. I pochi che lo fanno, guardano con favore i contratti di solidarietà ritenuti un segnale della volontà dell’azienda a continuare ad investire a Melfi sebbene ritengano che per il futuro produttivo sia necessaria una posizione chiara e decisa da parte di Fca.

Intanto dal territorio arrivano le prime richieste. L’assessore Cifarelli si augura che “il nuovo amministratore delegato sappia riconoscere e valorizzare il ruolo strategico dello stabilimento di Melfi attraverso investimenti orientati all’innovazione dei prodotti e dei processi, salvaguardando i livelli occupazionali”, per fare di Melfi “fiore all’occhiello della Fca in Europa”.

Relazioni sindacali e condizioni di lavoro sono le priorità del segretario generale Cgil Basilicata Angelo Summa che invoca “discontinuità sulle relazioni sindacali e sulle condizioni di lavoro. In questi anni – dice – il risanamento di Fca è avvenuto comprimendo i diritti dei lavoratori e peggiorando le condizioni lavorative, in assenza partecipazione e confronto con le scelte. In questa fase di particolare incertezza, visto anche lo scenario internazionale che si apre con le politiche di chiusura dei marcati messe in atto da Trump, servono scelte chiare, un piano industriale che dia certezze sugli investimenti e sul ruolo dello stabilimento di Melfi, guardando alla mobilità del futuro. L’auspicio è che si possa aprire una nuova fase anche sul piano delle relazioni sindacali”.

Cauto ma fiducioso il segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista: “La figura di Marchionne – dice -è stata di fondamentale importanza per dare un futuro a Melfi. È chiaro che siamo preoccupati perché l’avvicendamento al vertice del gruppo cade in una fase di transizione molto delicata ma non siamo allarmati. Sul piano industriale non ci aspettiamo sorprese dal nuovo ad Manley, anche se le dimissioni del responsabile Emea Alfredo Altavilla sono un segnale da monitorare. A Manley diciamo di continuare sul sentiero aperto da Marchionne e accelerare sul nuovo modello a Melfi. Ci aspettiamo una macchina ad elevato valore aggiunto, probabilmente a marchio Jeep, per conquistare nuove fette di mercato e assicurare la saturazione di tutti gli impianti nazionali e la piena occupazione dentro un equilibrio generale”.

Sul “dopo Marchionne” il segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera dice: “A Mike Manley l’Ugl augura un prosieguo di soddisfazioni sulla continuità del suo predecessore. Certamente sarà un periodo segnato da faticosi impegni ma siamo sicuri che ci faranno assaporare la gioia di nuove vittorie, l’emozione per nuovi traguardi animati da uno dei motori più potenti: la passione”.

Aggiunge Gambardella, della Cisl: “Lo stabilimento di Melfi si può considerare la cartina di tornasole dell’unica strategia industriale possibile per dare un futuro agli stabilimenti italiani della Fiat: smettere di produrre auto utilitarie e alzare l’asticella del valore e della qualità puntando sui segmenti premium e su prodotti in grado di competere ad armi pari con i grandi costruttori mondiali nei mercati internazionali. Certo, il cambio al vertice del gruppo automobilistico cade nel bel mezzo di una fase di transizione anche per lo stabilimento di Melfi, ma ci incoraggiano i contenuti del nuovo piano industriale, ultimo atto e vera eredità industriale di Marchionne: un piano ambizioso per risorse finanziarie mobilitate e obiettivi strategici. Al nuovo management, spetta il compito di proseguire lungo il sentiero tracciato e di consolidare le buone prassi contrattuali che hanno consentito di trasformare un gruppo industriale in crisi d’identità e sull’orlo del fallimento in un colosso automobilistico mondiale”.

Infine Carmine Vaccaro, segretario generale Uil Basilicata: “L’attività di Manley in Fca da presidente e ad del marchio Jeep è sicuramente un elemento significativo che può alimentare aspettative positive: in meno di un decennio da poco più di 300 mila veicoli venduti l’anno si è passati a 1,4 milioni, con l’obiettivo, sono parole sue, “di salire ancora”. Per noi ripartire dal piano industriale presentato da Marchionne il 1 giugno scorso significa produrre a Melfi un altro Suv in sostituzione della Punto per rilanciare lo stabilimento lucano nel mercato internazionale del segmento crossover, tra le auto più originali presenti sul mercato, grazie ad un mix di soluzioni (tecniche e stilistiche) che le pongono al di fuori dei classici segmenti automotive”.