Alessandra Amoroso: un post su Instagram per celebrare i 10 anni dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi.

Dieci anni di grandi emozioni. Alessandra Amoroso ha festeggiato il 24 marzo 2019 un anniversario davvero speciale: il primo decennale dal suo trionfo ad Amici di Maria De Filippi.

Tutto è iniziato il 24 marzo 2009. Vero che la cantante aveva già esordito alcune settimane prima con il proprio singolo inedito. Ma forse, senza quello straordinario successo, la sua carriera le avrebbe permesso di raggiungere i traguardi che ha raggiunto con meno velocità.

Alessandra Amoroso su Instagram: il post celebrativo

In questi giorni l’artista salentina è impegnata nel 10Tour, ma nella domenica del 24 marzo ha trovato il tempo per festeggiare con un post su Instagram questo anniversario davvero importante.

Alessandra ha pubblicato un breve video dal vivo del suo primissimo singolo, Immobile, accompagnato da queste parole ricche di emozione: “10 anni da un giorno importante! Un grande traguardo. Una grande vittoria. La nostra vittoria“.

Di seguito il post su Instagram:

Il Tour 2019 e la proposta di matrimonio

I 10 anni di carriera di Alessandra Amoroso sono stati anche lo spunto principale per la pubblicazione del suo ultimo album e per l’organizzazione del tour che sta affrontando nel marzo 2019. Un giro d’Italia che ha fatto tappa il 23 marzo a Eboli, in provincia di Salerno.

Proprio durante questo concerto, un ragazzo ha chiesto la mano della propria fidanzata, scatenando l’entusiasmo tra il resto del pubblico. La cantante di Vivere a colori se n’è ovviamente accorta e li ha chiamati sul palco, regalandogli una gioia immensa, forse la più grande della loro vita.

Una scena simile era accaduta anche durante un concerto di Emma nel febbraio 2019. Insomma, è proprio vero che negli show delle due cantanti più famose mai lanciate da Amici di Maria De Filippi le sorprese sono sempre dietro l’angolo.