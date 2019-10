Denunciato per diffamazione a corpo dello Stato per un post con diversi insulti rivolti ai poliziotti uccisi a Trieste la scorsa settimana. A scriverlo un pluripregiudicato di Vittoria, in provincia di Ragusa. Giuseppe Cammalleri ha pubblicato su Facebook il giorno del delitto dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, la frase “due sbirri sono stati uccisi e a me non me ne frega un c…, morte a loro e salute a me”.

L’episodio era stato denunciato sui social dal vicedirettore dell’Agi, Paolo Borrometi, e ripreso in una querela del sindacato autonomo di polizia (Sap). La polizia di Ragusa ha denunciato il pregiudicato vittoriese per diffamazione a corpo dello Stato.