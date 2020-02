Post Malone tour 2020: la data e i biglietti del primo concerto in Italia del rapper che ha rivoluzionato la musica hip hop americana.

Post Malone ha finalmente annunciato la sua prima data in Italia. Il rapper di Syracuse sarà protagonista di un appuntamento molto atteso da tutto il nostro paese la prossima estate nell’ambito del Milano Summer Festival.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’artista che ha collaborato con Ozzy Osburne nel brano Take What You Want, tratto dall’album Hollywood’s Bleeding.

Post Malone a Milano: la data e i biglietti

La data da segnare sul calendario è quella del 17 giugno 2020 all’Ippodromo di San Siro, Milano. Una location importante per il primo concerto in Italia dell’artista di Circles, una delle nuove ‘rockstar’ dell’hip hop americano.

I biglietti per poter assistere a questo grande evento sono disponibili sulla piattaforma TicketOne dal 19 febbraio.



Post Malone: nuovo album in arrivo

Il rapper di Syracuse è stato presentato così dagli organizzatori dell’evento, la Vivo Concerti: “Ha infranto ogni tipo di record registrando oltre 7 miliardi di views su YouTube e ottenendo decine di certificazioni platino e una di diamante. Amatissimo in tutto il mondo, finalmente arriva nel nostro paese per una data unica!“.

Agli occhi degli amanti della musica rock, Malone è salito alla ribalta quando ha scelto di collaborare con Ozzy Osbourne per il suo brano Take What You Want, presente nella sua ultima fatica sulla lunga distanza, Hollywood’s Bleeding.

Un album che potrebbe presto essere seguito da un nuovo disco, come annunciato da Post ai microfoni di Rolling Stone: “Spero di far uscire un disco per i fan nel 2020“.

