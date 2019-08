Post Malone, Hollywood’s Bleeding: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del rapper di Syracuse.

Dopo qualche settimana di indizi, Post Malone ha fatto chiarezza e ha annunciato la data di uscita di Hollywood’s Bleeding, il suo nuovo album.

Il successore dell’apprezzato Beerbongs & Bentleys del 2018 vedrà la luce sul finire dell’estate, ed è pronto a conquistare le classifiche di tutto il mondo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo lavoro del rapper di Syracuse, già famoso per hit come Rockstar.

Post Malone, Hollywood’s Bleeding: la data di uscita

La data da segnare con il circoletto rosso sul calendario per l’uscita del terzo lavoro nella carriera di Malone è il 6 settembre. A renderlo noto è stato lo stesso artista con una serie di tweet e post incrociati insieme al suo manager.

Per il momento non conosciamo dettagli sulla tracklist, che con tutta probabilità verrà svelata a breve o verrà mantenuta top secret fino all’uscita.

In attesa di scoprire qualcosa in più, ci ascoltiamo l’ultimo singolo di Post Malone, Goodbyes:

Post Malone in Italia nei prossimi mesi?

L’artista americano è stato protagonista in estate in Europa, con un passaggio allo Sziget Festival. Ha preso inoltre parte al Festival di Leeds, dove con i Twenty One Pilots ha reso omaggio dal vivo agli Oasis.

Per il momento però dovrebbero rimanere queste le sue ultime date nel Vecchio Continente. Malone è infatti pronto a partire per una nuova tournée americana nelle prossime settimane, partendo da Tacoma per far tappa in trentacinque città del Nord America fino alla doppia data finale del 20 e 21 novembre a Los Angeles.

La speranza dei fan europei è però che nei prossimi mesi possa essere annunciata una nuova serie di concerti anche da noi, magari per il 2020. Non resta che rimanere in attesa di ulteriori novità.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/postmalone

