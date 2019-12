Un professore universitario finisce nella bufera per alcuni post filonazisti pubblicati sui social, ma il rettore del suo ateneo si limita a prendere le distanze. Emanuele Castrucci, docente di filosofia del diritto e filosofia politica pubblica, ha pubblicato su twitter una foto di Adolf Hitler con il suo pastore tedesco Blondi e il messaggio: “Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”. E a chi, sempre sui social, ha manifestato la propria indignazione per il suo messaggio il professore ha risposto: “I gentili contestatori del mio tweet non hanno compreso una cosa fondamentale: che Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l’intera civiltà europea“. Non è l’unico post nel quale il professore mostra senza remore la sua simpatia per l’ideologia nazista, ma stavolta in tanti si sono rivolti direttamente al rettore dell’università di Siena, Francesco Frati, segnalando il post di Castrucci.

