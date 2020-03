Coronavirus: positivo al testo un musicista americano. Si tratta di Brandon Hoover, chitarrista dei Crown the Empire.

Anche il mondo della musica viene toccato direttamente dal Coronavirus. Non solo concerti slittati ed eventi saltati: a qualche settimana dall’exploit dell’emergenza sanitaria, arriva anche il primo musicista contagiato.

Si tratta di Brandon Hoover, chitarrista dei Crown the Empire, che ha confessato di essere risultato positivo al test attraverso un messaggio su Twitter.

Coronavirus: positivo Brandon Hoover

Negli ultimi giorni di personaggi famosi che hanno ammesso di essere malati ne sono arrivati molti. Primo tra tutti Tom Hanks. Ma la pandemia si sta allargando, e ormai è probabile che i contagiati siano ancora di più.

Tra i musicisti il primo a farsi avanti è stato Brandon Hoover, chitarrista della band metalcore Crown the Empire.

Questo il suo messaggio su Twitter: “Sono risultato positivo al Coronavirus. Mi è stato detto di rimanere in quarantena per 14 giorni (o fino a nuovo avviso). Credo di averlo contratto viaggiando in tour nei paesi che ho visitato negli ultimi due mesi, ma onestamente chi lo sa, potrebbe succedere ovunque“.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/

Coronavirus: la confessione di Brandon Hoover

L’artista ha quindi spiegato i sintomi che lo hanno portato a capire che qualcosa non andava: tutto è iniziato con un mal di gola e un’insolita stanchezza. Poi sono arrivati dolori muscolari forti e febbre a 39.

Inizialmente pensava fosse influenza, ed è andato al pronto soccorso. Ma lì gli hanno fatto il test per il Coronavirus, e i risultati sono arrivati positivi. “Attualmente mi sento normale, e la maggior parte dei sintomi sono passati“, ha proseguito il chitarrista, “se cambia qualcosa ve lo farò sapere. Cosniglio a tutti di tenersi informati, rimanere isolati, bere molta acqua e lavarsi le mani!“.

Questo il tweet di Brandon:

