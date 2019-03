PORTO SANT’ELPIDIO (FERMO) – Allarme bomba in un centro commerciale di Porto Sant’Elpidio dopo una telefonata anonima. L’intera struttura commerciale è stata evacuata. Sul luogo gli agenti della questura di Fermo, i volontari della protezione civile, la croce verde, squadre dei vigili del fuoco, della polizia scientifica e della municipale, che presidia gli ingressi. Presente anche il sindaco Nazareno Franchellucci.

Tutto è iniziato verso le 9.30, quando una telefonata anonima è arrivata alla direzione annunciando la presenza di un ordigno all’interno del centro commerciale Auchan. Immediata l’evacuazione del personale e dei clienti, fortunatamente non troppi visto l’orario mattutino, che si trovavano all’interno del locale.

“Al momento il centro commerciale è completamente evacuato e tutti gli accessi sono piantonati dalle forze dell’ordine. Stiamo aspettando l’intervento degli artificieri da Ancona e mi azzardo a dire che ci vorranno diverse ore prima di poter effettuare i dovuti controlli data l’ampiezza della superficie”, ha detto il primo cittadino. Secondo Franchellucci è “complicata la riapertura per oggi. Al momento dell’allerta all’interno c’era poco afflusso di clienti, c’erano per lo più addetti, credo circa 200 persone. Ora comunque l’area è in sicurezza”.