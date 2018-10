All’alba a Porto Cesareo, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Campi Salentina hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall’Ufficio gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura nei confronti di altrettante persone indagate per “estorsione aggravata e continuata”, “minacce”, “danneggiamento aggravato” mediante incendi, “invasione di terreni” e “occupazione abusiva di area demaniale marittima”.

L’indagine, particolarmente complessa e articolata, ha consentito di documentare come gli indagati, tutti pregiudicati ed appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, abbiano dal 2008, operato un’occupazione abusiva di una vasta area demaniale insistente a Porto Cesareo, adibendola a parcheggio privato a pagamento capace di ospitare centinaia di auto.

Tale occupazione, protrattasi in maniera continuativa nel corso degli anni, è consistita nell’adibire l’area in parcheggio per camper con l’installazione di impianti elettrici e servizi igienici improvvisati e con scarichi fognari a mare in violazione delle normative di settore, costituendo di fatto un’attività abusiva di lido con annesso parcheggio, con pretesa di pagamento fino a 5 euro ad autovettura da parte dei uristi.

Nel tempo avrebbero anche cercato di impossessarsi di strutture balneari vicine, con minacce, violenze, danneggiamenti e atti intimidatori nei confronti dei legittimi proprietari, intimidendo anche la clientela.