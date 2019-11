Il ritorno di Casillas

– Iker Casillas non molla ed è tornato ad allenarsi. A sei mesi e tre giorni dall’infarto che lo colse in allenamento, il portiere del Porto, classe 1981, è tornato all’attività fisica con i compagni, sia pure per soli 25′.

Oggi il portiere campione del mondo con la Spagna nel 2010 e bicampione d’Europa nel 2008 e nel 2012 sempre con la ‘Roja’, ha svolto una sessione d’allenamento agli ordini dello staff atletico della squadra del Porto, come riporta il quotidiano As. Casillas non ne vuole sapere di ritirarsi dal calcio giocato: prima di farlo, però, dovrà ricevere l’ok dai sanitari del club lusitano per il quale è tesserato.

Il 1 maggio scorso l’infarto

Ricordiamo che lo scorso 1 maggio Casillas, durante un allenamento con i portoghesi, aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un infarto acuto al miocardio ed era stato ricoverato all’ospedale di Oporto ricevendo, oltre le cure, l’affetto dell’interno mondo del calcio. Il medico del Porto, Nelson Puga, dichiarò che la patologia “era totalmente imprevedibile, senza alcun segnale di allarme e con nessun caso in famiglia di malattie cardiache in età precoce”. Insomma, una malattia ‘silenziosa’ che si sviluppa lentamente e che, all’improvviso, “a causa di alcuni fattori, può provocare l’occlusione di una arteria e un infarto”.