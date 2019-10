Portici. Lungo applauso per il presidente Sergio Mattarella che ha ricordato i due agenti di polizia uccisi ieri a Trieste, uno dei quali era napoletano. “La nostra vita – ha detto il capo dello Stato alla cerimonia per i 180 anni della prima ferrovia – procede e si sviluppa attraverso tante persone sconosciute che sono servitori dello Stato, come i due poliziotti assassinati ieri a Trieste. Questo lungo applauso di affetto, riconoscenza e dolore esprime il sentimento del Paese.

Mattarella ricorda i poliziotti uccisi a Trieste, la platea si alza in piedi e applaude in riproduzione….

Poi Mattarella ha dato il via alla cerimonia: “Questi 180 anni – ha detto Il Capo dello Stato – segnano la storia che ha accompagnato il nostro Paese e la sua evoluzione, e i ferrovieri sono stati i protagonisti di questo versante della nostra vita collettiva, di questo importante versante della nostra vita. Servitori dello stato, della comunità nazionale. Sono queste le persone che sviluppano il nostro Paese, i ferrovieri sono tra le persone che hanno contributo, contribuiscono e contribuiranno alla vita della nostra società”. Mattarella ha ringraziato “i ferrovieri per quanto fatto e faranno nel nostro Paese. L’azienda ha segnato un grande risultato, ha grandi prospettive di sviluppo e di avanzamento, ma tengo a sottolineare che questo è possibile per la sagacia degli amministratori, l’impegno delle istituzioni ma soprattutto per l’impegno quotidiano dei ferrovieri, a loro ripeto grazie”, ha concluso Mattarella.

Napoli, l’arrivo di Mattarella per i 180 anni della prima ferrovia

L’anniversario della prima Ferrovia

Il presidente Mattarella è giunto alla stazione Garibaldi di Napoli in mattinata, dove è salito sul treno storico per raggiungere la stazione di Portici- Ercolano. Ad accoglierlo a piazza Garibaldi, tra gli altri, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e il ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Tra i due Luigi una stretta di mano non proprio calorosa. Presente anche il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Ad accogliere il capo dello Stato nel piazzale antistante i binari della stazione di Portici, con un applauso, istituzioni locali e cittadini mentre gli alunni dell’istituto Silvestri del comune vesuviano hanno intonato l’Inno di Mameli.

Si celebrano i 180 anni della prima ferrovia Napoli – Portici, un percorso di 7411 metri voluto da re Ferdinando II di Borbone per collegare Napoli con la città vesuviana. Alle celebrazioni partecipano anche la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e l’Ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti.







