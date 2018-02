Prezzo: EUR 34,90 - EUR 19,95





VERSIONE IMPROVEDA ✔ Con una fascia più ampia per offrire un facile utilizzo del nostro portafoglio minimo

BLOCCO LE TIRANE ✔ I ladri stanno diventando sempre più intelligenti nel rubare le informazioni personali. Con il RUBTYAN RFID Blocking Money Clip, conserva le tue informazioni personali contenute nelle tue carte di credito!

QUALITÀ SUPREMA ✔ RUBTYAN si impegna nella progettazione di prodotti di qualità. Per questo motivo il portafoglio è stato progettato per essere ultra sottile realizzato con un alluminio di alta qualità. Realizzato con una fascia di silicone brevettata e flessibile, il clip RUBTYAN RFID Blocking Money è altamente flessibile, ma non perderà la sua forza e stabilità.

ULTRA SLIM ✔ Gli ingegneri RUBTYAN hanno voluto creare un portafoglio minimalista che sarebbe perfetto per biglietti da visita, carte di credito, patente di guida e molto altro ancora! E ‘elegante, il design compatto consente la posa in tasca o tasca posteriore. Anche con il suo disegno sottile, il clip RUBTYAN RFID Blocking Money può contenere fino a 20 carte.

PREMIER CRAFTSMANSHIP ✔ RUBTYAN ha perseguito un’attenzione ossessiva nei dettagli e i nostri portafogli sono realizzati in metallo di alluminio standard. Ogni singolo pezzo è unito per una maggiore resistenza e stabilità. Ti piacerà portare le tue carte nel clip di denaro di blocco RUBTYAN RFID!