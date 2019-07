PORDENONE – Ha solo 15 anni il ‘capo’ di una baby gang composta di giovanissimi residenti in provincia di Pordenone che vessavano coetanei e avevano preso di mira anche un adulto disabile. Ora il 15enne è in comunità in esecuzione di misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone: deve rispondere, a vario titolo, assieme a un 16enne di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura per i Minori di Trieste e disposto dal Gip.

