Restano agli arresti domiciliari(padre e figlio) ex presidente e condirettore della Banca popolare di Bari. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bari (presidente Giulia Romanazzi, a latere Giuseppe Montemurro e Arcangela Romanelli), che ha invece rimesso in libertà, responsabile della Funzione bilancio. Tutti e tre sono accusati di falso in bilancio e in prospetto e ostacolo alla vigilanza.

Il loro arresto è scattato il 31 gennaio, quando sono stati posti ai domiciliari in applicazione dell’ordinanza del gip Francesco Pellecchia. La richiesta di arresto era stata formulata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dai pm Federico Perrone Capano e Savina Toscani, all’esito delle indagini della guardia di finanza. Gli inquirenti si sono opposti con decisione all’ipotesi di revoca dei domiciliari, ritenendo che non siano cessate le esigenze cautelari, producendo numerosi documenti.

La richiesta di revoca degli arresti è stata presentata dagli avvocati Francesco Paolo Sisto, Giuseppe Iannaccone, Giorgio Perrone, Guido Carlo Alleva per gli Jacobini ,mentre gli avvocati Beppe Modesti e Riccardo Olivo hanno assistito Circelli.