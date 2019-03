L’attacco di Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi ha fatto molto discutere e le stesse opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio si sono dissociate scagliandosi contro l’ex re dei paparazzi.

Anche due (dei cinque storici componenti dei Pooh) hanno detto la loro e se Stefano D’Orazio e Red Canzian (quest’ultimo impegnato con Ora O Mai Più) sono rimasti in silenzio, Dodi Battaglia e Roby Facchinetti (che fra l’altro è pure l’ex suocero di Alessia Marcuzzi) hanno commentato sui social.

I due hanno già un “passato” con il reality di sopravvivenza: entrambi i loro figli hanno partecipato in passato ai tempi di Simona Ventura e se Francesco Facchinetti ha mancato per un pelo la finale, Daniele Battaglia ha addirittura vinto.

Riccardo Fogli, il supporto di Dodi Battaglia

Caro Riccardo, so che non leggerai queste mie parole, ma mi sorgono spontanee dal cuore.

Non conosco e non mi interessano le vicende che riguardano la tua vita personale.

Sei stato e sarai sempre mio fratello e mi troverai sempre al tuo fianco.

Dodi

Caro Riccardo, so che non leggerai queste mie parole, ma mi sorgono spontanee dal cuore.

Non conosco e non mi interessano le vicende che riguardano la tua vita personale.

Sei stato e sarai sempre mio fratello e mi troverai sempre al tuo fianco. Dodi pic.twitter.com/5OTvf9oMrg — dodi battaglia (@dodibatt) 5 marzo 2019

Riccardo Fogli, il supporto di Roby Facchinetti

Caro Riccardo, mi dispiace tanto per quanto ti sta accadendo, ma so che sei una roccia e so che porterai a termine questa tua fatica al meglio, per poi riabbracciare finalmente tutta la tua famiglia. Perché per un uomo vero come te, loro sono e rimarranno sempre la cosa più importante della vita. Ti voglio bene e sappi che per me, ma anche per tutti coloro che hanno seguito l’atroce e incomprensibile attacco che hai subito, hai vinto comunque ancora tu: vinci sempre, anche nella tempesta.

Ti abbraccio forte.

Roby

#brother