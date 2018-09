Ponte Morandi, tra dispersi forse due scomparsi di 'Chi l'ha visto?'

(Fotogramma)

“Non possiamo escludere la presenza di altri dispersi. Se ci sono nuove segnalazioni porremo ancora maggior attenzione. Solo quando saranno completate le operazioni di rimozione potremo mettere la parola fine”. Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena all’inviato di ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione di Rai3 tra i cui scomparsi ci sono due persone che potrebbero essere rimaste vittime nel crollo a Genova.

Si tratta di un ragazzo francese di 30 anni, occhi azzurri e capelli chiari: Emilien Martin ripreso il 13 agosto mattina a Menton da telecamere di sorveglianza e il 13 sera alle 23.30 controllato dalla polizia di Ventimiglia. I genitori in Francia non lo sentono da allora. Nessuna segnalazione anche dopo gli appelli di ‘Chi l’ha visto?’ di Giovanni Battista Bottero, 82 anni scomparso da Campo Ligure in provincia di Genova non c’è notizie dal 12 agosto quando è uscito per una passeggiata.